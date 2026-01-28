Beim Bellevue in der Stadt Zürich kommt es am Mittwochmorgen zu Problemen. Die Trams stehen still. Alle Passagiere mussten auf der Strasse aussteigen.

Nichts geht mehr am Zürcher Bellevue: Am Mittwochmorgen melden mehrere Leserreporter einen Stromausfall in der Zürcher Innenstadt. Trams fahren nicht mehr, die Passagiere mussten aussteigen.

Auf den Anzeigetafeln an der Tramstation steht geschrieben: «Einschränkung am Bellevue». Mehrere Verbindungen fallen demnach aus.

Unbestimmte Störung

Auf dem Störungsportal der VBZ ist dies ebenfalls ersichtlich. Die Störung sei unbestimmt. «Grund ist ein Stromausfall», heisst es. Mehrere Linien sind derzeit unterbrochen.

Auf Anfrage erklärt die Medienstelle der VBZ, dass die Störung nach wie vor andauere. Der Stromausfall betrifft nur öffentliche Verkehrsmittel – Spezialisten klären derzeit die Ursache.

Diese Linien sind unterbrochen

-Linie 2: Umleitung zwischen Stauffacher und Römerhof in beiden Richtungen via Bahnhofplatz – Kunsthaus – Hottingerplatz

-Linie 4: Umleitung zwischen Kreuzplatz und Central in beiden Richtungen über Römerhof – Kunsthaus

-Linie 5: Verkehrt ab Bahnhof Enge/Bederstrasse via Rentenanstalt – Kantonalbank – Paradeplatz zurück nach Laubegg

-Linie 8: Bedient nur die Strecke Hardturm – Bahnhof Enge

-Linie 9: Ab Kantonalbank via Bahnhof Enge – Tunnelstrasse – Stauffacher nach Heuried, ab Kantonsschule nach Klusplatz

-Linie 11: Verkehrt ab Paradeplatz nach Bahnhof Enge

-Linie 15: Verkehrt ab Central nach Klusplatz

Eine Anfrage beim Elektrizitätswerk EWZ ist noch hängig.

+++Update folgt+++