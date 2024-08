Partizipation Sursee LU stellt 20'000 Franken für Projekte zur Verfügung

Die Stadt Sursee LU will Projekte aus der Bevölkerung wie eine Sonnenliege für einen Spielplatz, ein Lesetandem in der Bibliothek oder einen Gratis-Mittagstisch mit Geldern unterstützen. Welche Vorhaben umgesetzt werden, wird in einer Umfrage ermittelt.