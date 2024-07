Melchior Buchs soll Parteipräsidium der FDP Baselland übernehmen

Die Parteileitung der FDP Baselland hat Melchior Buchs als Nachfolger für den abtretenden Parteipräsidenten Ferdinand Pulver nominiert. Die Wahl des Nachfolgers soll am Parteitag am 5. September stattfinden, wie die Partei am Freitagmorgen mitteilte.

Melchior Buchs soll ab September die FDP Baselland präsidieren.

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Buchs war bis zuletzt in der Gemeinde Reinach BL tätig. Von 2016 bis 2018 führte er als Gemeinderat das Ressort Begegnung, Kultur und Sport. Von 2018 bis 2024 amtete er als Gemeindepräsident.

Dieses Amt hat nun Ferdinand Pulver inne. Kurz nach seiner Wiederwahl im März an die Parteispitze kündigte er an, per September dieses Jahres zurückzutreten - wegen seiner Kandidatur für das Gemeindepräsidium in Reinach.

Sollte Buchs am Parteitag am 5. September ebenfalls in Reinach gewählt werden, wäre es eine Art Amtstausch der beiden Herren. Pulver äusserte sich in der Mitteilung der Partei überzeugt, dass Buchs die FDP Baselland «nach vorne bringen wird».