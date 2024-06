Aufgrund technischer Probleme war der Billettkauf am Mittwochabend vorübergehend weder auf der SBB-App noch auf der Website oder an den Automaten möglich.

Bei den SBB sind die Billettautomaten sowie der Billettverkauf via SBB.ch und SBB Mobile am Mittwochabend vorübergehend ausgefallen. Der Billettverkauf am Schalter und durch die Zugbegleiter im Zug «funktionierte teilweise». Gegen 22.30 Uhr war die Panne behoben.

Zunächst konnten die SBB nicht mitteilten, wie lange die «technischen Probleme» anhalten. Aufgetreten waren die Störungen um etwa 20 Uhr, wie das Unternehmen am Abend mitteilte.