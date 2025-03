Am Samstagabend können viele Nutzer in der Schweiz ihre Mails bei Outlook nicht abrufen – eine grosse Störung legt den Dienst lahm.

1/2 Eine grosse Störung legte Microsoft Outlook am Samstagabend lahm. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Future Image

Bei Microsoft kommt es an diesem Samstagabend zu einer grossen Störung bei den Microsoft-365-Diensten, darunter Outlook. Tausende Nutzer in der Schweiz, Deutschland und Österreich melden derzeit Probleme. Allein in der Schweiz wurden auf «Allestörungen.ch» über 1000 Störungsmeldungen registriert. In den sozialen Medien macht das Gerücht die Runde, es handle sich um eine weltweite Störung.

+++Update folgt+++