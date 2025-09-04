In Appenzell Ausserrhoden starten freiwillige PFAS-Tests

In Appenzell Ausserrhoden können landwirtschaftliche Betriebe Milch und Tränkewasser auf Rückstände analysieren lassen. Die Untersuchungen sind freiwillig, die Kosten trägt der Kanton.

Im Kanton St. Gallen wurden Rückstände von PFAS beispielsweise in Eggersriet entdeckt. Betroffen könnte auch das nahe Ausserrhoder Vorder- und Mittelland sein. (Archivbild) Foto: GIAN EHRENZELLER

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Der Regierungsrat erwarte vom Bund praktikable Vorgaben zum Umgang mit den Per- und polyfluorierten Alkylverbindungen (PFAS), um das Vertrauen der Konsumentinnen und Konsumenten aufrecht erhalten zu können, teilte der Kanton am Donnerstag mit.

Wie im Kanton St. Gallen sei auch in Appenzell Ausserrhoden mit PFAS-Vorkommen zu rechnen. Nach ersten Untersuchungsergebnissen geht der Kanton davon aus, dass es lokal betroffene Gebiete im Vorder- und Mittelland gibt. Die Datenlage lasse allerdings noch keine genauere Eingrenzung zu.

Dies soll sich nun mit der kostenlosen Untersuchungskampagne ändern. Sie beginnt im kommenden Oktober und dauert bis März 2026. Mit den Ergebnissen der Analysen solle das Ausmass der Belastung besser erfasst werden können, heisst es in der Mitteilung