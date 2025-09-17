Lebloser Mann in Tschiertschen GR aufgefunden

In Tschiertschen im Kanton Graubünden ist am Montag ein Unbekannter aufgefunden worden. Am Dienstag konnte er identifiziert werden.

In Tschiertschen GR ist ein Mann leblos aufgefunden worden. Foto: Kantonspolizei Graubünden

Darum gehts Jäger entdeckt leblose Person in Tschiertschen GR mit Fernglas

Rega-Crew fand die Leiche in unzugänglichem Gelände

Der verstorbene Mann war ein 63-jähriger Schweizer

Alexander Terwey Stv. Teamlead News-Desk

Am Montag ist eine Person in Tschiertschen GR leblos aufgefunden worden. Ein Jäger hatte sich bei der Kantonspolizei Graubünden gemeldet. Er habe mit dem Fernglas eine leblose Person im Bereich Gürgaletsch festgestellt.

Eine Rega-Crew flog daraufhin das Gebiet ab und stiess auf den leblosen Mann. Es handelt sich um einen 63-jährigen Schweizer. Er war gemäss Polizei offensichtlich über eine Felswand abgestürzt. Die genauen Umstände, die zum Tod des Mannes geführt haben, werden durch die Staatsanwaltschaft Graubünden und die Kantonspolizei abgeklärt, heisst es weiter.