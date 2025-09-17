Lebloser Mann in Tschiertschen GR aufgefunden

Darum gehts
- Jäger entdeckt leblose Person in Tschiertschen GR mit Fernglas
- Rega-Crew fand die Leiche in unzugänglichem Gelände
- Der verstorbene Mann war ein 63-jähriger Schweizer
Am Montag ist eine Person in Tschiertschen GR leblos aufgefunden worden. Ein Jäger hatte sich bei der Kantonspolizei Graubünden gemeldet. Er habe mit dem Fernglas eine leblose Person im Bereich Gürgaletsch festgestellt.
Eine Rega-Crew flog daraufhin das Gebiet ab und stiess auf den leblosen Mann. Es handelt sich um einen 63-jährigen Schweizer. Er war gemäss Polizei offensichtlich über eine Felswand abgestürzt. Die genauen Umstände, die zum Tod des Mannes geführt haben, werden durch die Staatsanwaltschaft Graubünden und die Kantonspolizei abgeklärt, heisst es weiter.
