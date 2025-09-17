DE
FR
Abonnieren

Offenbar abgestürzt
Lebloser Mann in Tschiertschen GR aufgefunden

In Tschiertschen im Kanton Graubünden ist am Montag ein Unbekannter aufgefunden worden. Am Dienstag konnte er identifiziert werden.
Publiziert: vor 10 Minuten
|
Aktualisiert: vor 6 Minuten
Teilen
Anhören
In Tschiertschen GR ist ein Mann leblos aufgefunden worden.
Foto: Kantonspolizei Graubünden

Darum gehts

  • Jäger entdeckt leblose Person in Tschiertschen GR mit Fernglas
  • Rega-Crew fand die Leiche in unzugänglichem Gelände
  • Der verstorbene Mann war ein 63-jähriger Schweizer
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
RMS_Portrait_AUTOR_554_NEU.jpg
Alexander TerweyStv. Teamlead News-Desk

Am Montag ist eine Person in Tschiertschen GR leblos aufgefunden worden. Ein Jäger hatte sich bei der Kantonspolizei Graubünden gemeldet. Er habe mit dem Fernglas eine leblose Person im Bereich Gürgaletsch festgestellt.

Eine Rega-Crew flog daraufhin das Gebiet ab und stiess auf den leblosen Mann. Es handelt sich um einen 63-jährigen Schweizer. Er war gemäss Polizei offensichtlich über eine Felswand abgestürzt. Die genauen Umstände, die zum Tod des Mannes geführt haben, werden durch die Staatsanwaltschaft Graubünden und die Kantonspolizei abgeklärt, heisst es weiter.

Das beliebteste Quiz der Schweiz ist zurück.
Jetzt im Blick Live Quiz abräumen

Spiele live mit und gewinne bis zu 1'000 Franken! Jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag ab 19:30 Uhr – einfach mitmachen und absahnen.

So gehts:

  • App holen: App-Store oder im Google Play Store

  • Push aktivieren – keine Show verpassen

  • Jetzt downloaden und loslegen!

  • Live mitquizzen und gewinnen

Das beliebteste Quiz der Schweiz ist zurück.

Spiele live mit und gewinne bis zu 1'000 Franken! Jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag ab 19:30 Uhr – einfach mitmachen und absahnen.

So gehts:

  • App holen: App-Store oder im Google Play Store

  • Push aktivieren – keine Show verpassen

  • Jetzt downloaden und loslegen!

  • Live mitquizzen und gewinnen

Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen