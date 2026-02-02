DE
FR
Abonnieren

Auto-Experte gibt Tipps
So fällt man nicht auf Parkplatz-Betrüger herein

Ohne Druck, dafür mit Abgastester. Nach schlechten Erfahrungen auf Deutschschweizer Kiesplätzen begleiten wir einen seriösen Autohändler. Er zeigt, Occasionshandel kann auch fair sein.
Publiziert: 02.02.2026 um 14:08 Uhr
|
Aktualisiert: 17:08 Uhr
Kommentieren
RMS_Portrait_AUTOR_767.jpg
RMS_Portrait_AUTOR_320.JPG
Isabelle_Pfister_Videoreporterin_Blick_2.jpg
Janik Leuenberger, Fabian Fuhrer und Isabelle Pfister
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Weitere Folgen von Blick Undercover beim Autohändler
Was sagst du dazu?
Liebe Leserin, Lieber Leser
Der Kommentarbereich von Blick+-Artikeln ist unseren Nutzern mit Abo vorbehalten. Melde dich bitte an, falls du ein Abo hast. Noch kein Blick+-Abo? Finde unsere Angebote hier:
Hast du bereits ein Abo?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen