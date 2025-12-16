DE
Oberembrach ZH
Hier ist der E-Velofahrer verunfallt

Am Dienstagmorgen ist ein E-Bike-Fahrer in Oberembrach bei einem Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt worden. Der Velo-Fahrer kollidierte mit einem Auto und wurde auf die Strasse geschleudert.
Publiziert: vor 52 Minuten
