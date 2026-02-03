DE
FR
Abonnieren

Nutzer melden Probleme
Störung bei OpenAI – ChatGPT funktioniert nicht richtig

Grössere Störung bei OpenAI. Nutzer melden am Dienstagabend Probleme mit ChatGPT – der Entwickler weiss von den Problemen.
Publiziert: vor 53 Minuten
|
Aktualisiert: vor 42 Minuten
Kommentieren
Bei dem Unternehmen OpenAI kommt es derzeit zu Problemen mit der Nutzung.
Foto: IMAGO/VCG
RMS_Portrait_AUTOR_332.JPG
Janine EnderliRedaktorin News

OpenAI meldet derzeit Probleme. Bei der Nutzung von ChatGPT melden mehrere Userinnen und User am Dienstagabend eine Häufung von Fehlermeldungen.

Auf der Seite allestörungen.ch ist ein Anstieg an Meldungen zu verzeichnen. Gegen 21.30 Uhr waren es über 1000. Gegen 22.30 Uhr scheinen die Meldungen wieder abzunehmen.

Auf der Wartungsseite von OpenAI ist tatsächlich von Problemen die Rede. «Wir haben das Problem identifiziert, die erforderlichen Abhilfemassnahmen ergriffen und überwachen die Wiederherstellung», heisst es.

+++Update folgt+++

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen