Störung bei OpenAI – ChatGPT funktioniert nicht richtig

Grössere Störung bei OpenAI. Nutzer melden am Dienstagabend Probleme mit ChatGPT – der Entwickler weiss von den Problemen.

Janine Enderli Redaktorin News

OpenAI meldet derzeit Probleme. Bei der Nutzung von ChatGPT melden mehrere Userinnen und User am Dienstagabend eine Häufung von Fehlermeldungen.

Auf der Seite allestörungen.ch ist ein Anstieg an Meldungen zu verzeichnen. Gegen 21.30 Uhr waren es über 1000. Gegen 22.30 Uhr scheinen die Meldungen wieder abzunehmen.

Auf der Wartungsseite von OpenAI ist tatsächlich von Problemen die Rede. «Wir haben das Problem identifiziert, die erforderlichen Abhilfemassnahmen ergriffen und überwachen die Wiederherstellung», heisst es.

+++Update folgt+++