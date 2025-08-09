DE
Nur Glückszahl fehlte
Glückspilz gewinnt eine Million Franken bei Swiss Lotto

Swiss Lotto hat bei der Ziehung vom Samstag eine neue Millionärin oder einen neuen Millionär gekürt. Dank einem Sechser gewinnt die Mitspielerin oder der Mitspieler genau 1 Million Franken. Nur die Glückszahl fehlte.
Publiziert: vor 10 Minuten
Anhören
Dank einem Sechser gewinnt die Mitspielerin oder der Mitspieler bei Swiss Lotto genau 1 Million Franken. Nur die Glückszahl fehlte. (Archivbild)
Foto: MARTIN RUETSCHI
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Die ausgelosten Zahlen waren die 15, 17, 28, 32, 35 und 42. Die Glückszahl wäre die 5 gewesen. Als Replay-Zahl wurde die 10 gezogen und als Joker-Zahl die 347799.

Für die nächste Ziehung vom Mittwoch befinden sich 17,4 Millionen Franken im Jackpot, wie Swisslos mitteilte.

