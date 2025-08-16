Bei Swiss Lotto ist bei der Ziehung vom Samstag jemand neu zur Millionärin oder zum Millionär geworden. Mit den sechs richtigen Zahlen gewann die Mitspielerin oder der Mitspieler genau 1 Million Franken. Nur die Glückszahl fehlte.

Die Schweiz hat einen neuen Lotto-Millionär

Jemand hat bei Swiss Lotto am Samstag mit den sechs richtigen Zahlen eine Million Franken gewonnen. (Symbolbild) Foto: GAETAN BALLY

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die ausgelosten Zahlen waren die 3, 10, 11, 13, 14 und 32. Die Glückszahl wäre die 4 gewesen. Als Replay-Zahl wurde die 12 gezogen und als Joker-Zahl die 885229.

Für die nächste Ziehung vom Mittwoch befinden sich 19,3 Millionen Franken im Jackpot, wie Swisslos mitteilte.

