Die Schweiz hat einen neuen Lotto-Millionär

Jemand hat bei Swiss Lotto am Samstag mit den sechs richtigen Zahlen eine Million Franken gewonnen. (Symbolbild)
Foto: GAETAN BALLY
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur
Die ausgelosten Zahlen waren die 3, 10, 11, 13, 14 und 32. Die Glückszahl wäre die 4 gewesen. Als Replay-Zahl wurde die 12 gezogen und als Joker-Zahl die 885229.
Für die nächste Ziehung vom Mittwoch befinden sich 19,3 Millionen Franken im Jackpot, wie Swisslos mitteilte.
https://www.swisslos.ch/de/swisslotto/einzeltipps/spielen.html