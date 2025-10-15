Am Zürcher Paradeplatz kam es am Mittwochmittag zu einem Unfall. Zwei Trams sind kollidiert.

1/10 Am Paradeplatz in der Zürcher Innenstadt kam es am Mittwochmittag zu einem Unfall. Foto: Leserreporter

Angela Rosser Journalistin News

Kurz vor 13 Uhr am Mittwochmittag kam es am Paradeplatz zu einem Unfall. Wie eine Blick-Leserin schreibt, sei es zu einer Kollision der Linien 11 und 13 gekommen.

Auf die Frage, ob er gesehen habe, was genau passiert ist, sagt ein weiterer Leser: «Leider nicht. Wir sind gerade weggelaufen, als es hinter uns laut gekracht hat.» Er sagt auch, dass sehr schnell Einsatzkräfte der Ambulanz und der Polizei vor Ort waren.

Ein anderer sagt, dass er gerade vom Bahnhof her gekommen sei und nur bemerkt habe, dass die Trams nicht mehr fahren.

Die Stadtpolizei Zürich bestätigt auf Anfrage einen Einsatz an besagtem Ort, weitere Auskünfte konnten aufgrund der kurzen Zeit zwischen dem Ereignis und der Anfrage noch nicht gemacht werden. Ob es Verletzte gegeben hat, ist noch unklar.

+++Update folgt+++