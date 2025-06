Niemand verletzt Autofahrer prallt in Muttenz BL in Bäckerei

Ein 85-jähriger Autofahrer ist am Mittwochvormittag in Muttenz BL in das Schaufenster einer Bäckerei gefahren. Der Selbstunfall ereignete sich kurz nach 11.00 Uhr an der Hauptstrasse, wie die Polizei Basel-Landschaft am Donnerstagmorgen mitteilte.

