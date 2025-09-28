Am Donnerstagabend ist in Mürren ein Speedflyer tödlich verunglückt. Zuvor war er nicht am vereinbarten Landeplatz eingetroffen.

Ein Speedflyer ist am Donnerstagabend in Mürren BE tödlich verunglückt. Die Meldung erreichte die Kantonspolizei um zirka 17.50 Uhr, wie sie in einer Mitteilung schreibt.

Aktuellen Erkenntnissen zufolge war der Mann zusammen mit zwei weiteren Speedflyer vom Gleitschirm-Startplatz Mürren (Gemeinde Lauterbrunnen) aus gestartet. Als er nicht am vereinbarten Landeplatz in Stechelberg eintraf, alarmierten seine beiden Begleiter die Rettungskräfte.

Bergung musste wegen schlechten Wetters abgebrochen werden

Anlässlich der eingeleiteten Suche mit einem Helikopter der Air-Glaciers konnte kurze Zeit später eine leblose Person lokalisiert werden. Aufgrund der angetroffenen Begebenheiten, sowie den schlechten Wetterbedingungen musste die Bergung in dem anspruchsvollen Gelände abgebrochen werden. Am 27. September 2025 konnte der Mann schliesslich geborgen werden. Beim Verunfallten handelt es sich um einen 26-jährigen amerikanischen Staatsbürger.

Nebst verschiedenen Diensten der Kantonspolizei Bern standen auch ein Team der Air-Glaciers und Spezialisten der Alpinen Rettung Schweiz im Einsatz.

Unter der Leitung der Bundesanwaltschaft hat die Kantonspolizei Bern Ermittlungen zum Unfall aufgenommen.