Neues Feature: Hören statt lesen dank KI Steffi Buchli liest dir ab jetzt Blick-Artikel vor

Wer will, kriegt ab sofort was auf die Ohren! Blick verbindet Künstliche Intelligenz mit menschlichem Touch und lanciert eine einzigartige Vorlese-Funktion. Statt eines anonymen Stimmroboters kommt dabei erstmals in der Schweiz eine bekannte Stimme zum Einsatz.