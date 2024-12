Neue Statistik zeigt Drei Viertel der Schweizer Erwachsenen sind in einer Paarbeziehung

Drei Viertel der Erwachsenen in der Schweiz leben in einer Paarbeziehung. Mit Ausnahme der 18- bis 24-Jährigen lebt die grosse Mehrheit der Paare in einer gemeinsamen Wohnung, wie eine Erhebung des Bundesamtes für Statistik für das Jahr 2023 zeigt.