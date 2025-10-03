DE
Nahrungsmittel
Emmi ernennt ZKB-Analysten zum Chef der Investor Relations

Die Emmi-Gruppe hat den ZKB-Analysten Patrik Schwendimann zum neuen Head of Investor Relations ernannt. Er soll spätestens per 1. April 2026 seine Funktion übernehmen und die Kapitalmarktpräsenz des Luzerner Milchkonzerns stärken, wie Emmi am Freitag mitteilte.
Publiziert: vor 38 Minuten
Die Emmi-Gruppe teilte am Freitag die Anstellung eines neuen Head of Investor Relations mit. (Archivaufnahme)
Schwendimann verfüge über mehr als 30 Jahre Erfahrung im Bereich Investor Relations und war zuletzt bei der Zürcher Kantonalbank tätig. Dort verantwortete er als Senior Analyst den Sektor Konsumgüter und begleitete Emmi als Beobachter bereits seit deren Börsengang 2004. In seiner neuen Rolle wird Schwendimann direkt an Finanzchef Oliver Wasem berichten.

Emmi beschäftigt weltweit rund 12'000 Mitarbeitende und erzielte 2024 einen Umsatz von 4,3 Milliarden Franken.

