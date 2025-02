Autofahrer auf der A2 bei Unfall mit Sattelschlepper verletzt

Bei einem Unfall auf der A2 Richtung Norden nahe Göschenen UR ist am Freitagnachmittag ein Autofahrer verletzt worden. Ein Sattelschlepper, der von der Überholspur auf die Normalspur wechseln wollte, touchierte das Auto des 26-Jährigen.

Nach dem Zusammenstoss mit dem Sattelschlepper prallte das Unfallauto in die Leitplanke. Foto: Kantonspolizei Uri

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Der Mann sei gegen 16.00 Uhr über die Einfahrt Göschenen auf die Autobahn gefahren, teilte die Urner Kantonspolizei am Samstag mit. Zur gleichen Zeit sei der Chauffeur des Sattelschleppers mit Bündner Kontrollschildern vom Gotthardtunnel her Richtung Wassen UR gefahren. Beim Spurwechsel sei es zum Zusammenprall gekommen.

In der Folge wurde der Personenwagen laut Communiqué um 180 Grad gedreht und prallte in die Leitplanke. Das Auto kam schliesslich entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen.

Der 26-Jährige wurde mit leichten Verletzungen ins Kantonsspital Uri gebracht. Er habe dieses noch am selben Abend verlassen können, hiess es.

In ihrer Mitteilung bezifferte die Polizei den Sachschaden an den beiden Fahrzeugen sowie an der Leitplanke auf rund 30'000 Franken.