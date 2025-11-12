Nacht-Spektakel In Goldiwil BE Die Nordlichter im Zeitraffer

In der Nacht auf Mittwoch waren in der Schweiz an vielen Orten Polarlichter zu sehen. Das in unseren Breiten seltene Phänomen wird durch die Aktivität der Sonne ausgelöst.

Publiziert: vor 10 Minuten | Aktualisiert: vor 5 Minuten