Frühere Hochdorf-Mutter HOCN mit hohem Verlust 2024

Die Milchverarbeitung hat Hochdorf lange geprägt. In diesem Jahr werden Produktion und Verwaltung das Seetal verlassen. (Archivaufnahme) Foto: URS FLUEELER

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Die Muttergesellschaft verkaufte die Hochdorf Swiss Nutrition an die schweizerisch-britische AS Equity Partners, nachdem das Unternehmen in die Krise geraten war. Die Milchverarbeiterin stellt etwa Säuglingsnahrung und Milchpulver her.

Die HOCN befindet sich aktuell in provisorischer Nachlassstundung. Es gibt jedoch Bemühungen, die Firmenhülle zu nutzen, um allenfalls eine andere Firma an die Börse zu bringen. Ein entsprechender Vorschlag der neuen Grossaktionäre Gregor Greber, Christopher Detweiler und Andreas Leutenegger wird in gut drei Wochen an einer ausserordentlichen GV behandelt.