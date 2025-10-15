Bruno Meyer wird neuer Chef der Radicant Bank

Die unter Druck stehende Onlinebank Radicant bekommt einen neuen CEO. Ab Ende Februar übernimmt Bruno Meyer. Der bisherige Chef hat auf diesen Zeitpunkt hin seinen Abgang angekündigt.

Er bringt über 30 Jahre internationale Erfahrung in der Finanzbranche mit

Der bisherige CEO verlässt die Bank spätestens bis Februar 2026

Der neue CEO der kriselnden Onlinebank Radicant ist bekannt: Der Verwaltungsrat der Radicant Holding hat Bruno Meyer zum neuen CEO der Radicant Bank ernannt. Er folgt auf Anton Stadelmann, der wie angekündigt die Bank auf eigenen Wunsch verlässt.

Der 56-jährige neue CEO bringe über 30 Jahre internationale Erfahrung in der Finanzbranche mit, teilte die Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) am Mittwoch weiter mit. Bis Februar 2025 verantwortete er als Mitglied der Geschäftsleitung der Incore Bank den Bereich Corporate Services. Zuvor war er bei einer Grossbank in Zürich und New York in verschiedenen Führungsfunktionen im Controlling und Risikomanagement tätig. Er tritt sein Amt bei Radicant am 27. Oktober an.

Meyer hat an der ETH Zürich einen Master in Materialwissenschaften abgeschlossen und war viele Jahre im Vorstand der Swiss Risk Association, die er zwischen 2015 und 2024 als CEO führte.

Ungewisse Zukunft für Radicant

Der bisherige CEO, Anton Stadelmann, hatte bereits im August angekündigt, das Unternehmen spätestens per Ende Februar 2026 zu verlassen.

Die BLKB, Mehrheitseignerin der Radicant Holding, hatte vor rund drei Wochen bekanntgegeben, ihr Engagement bei Radicant zu beenden.