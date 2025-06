Schweizer in Schottland seit einer Woche vermisst

Von Bernard Trottet (65) fehlt seit rund einer Woche jede Spur. Foto: Scotland Police

Alexander Terwey Stv. Teamlead News-Desk

Der 65 Jahre alte Schweizer Bernard Trottet wird seit rund einer Woche vermisst. Beamte in den schottischen Highlands bitten die Menschen in einem Aufruf um Hilfe.

Trottet wurde gemäss Polizei während einer Wanderung auf dem Cape Wrath Trail, einer langen Wanderroute in Schottland, als vermisst gemeldet. Er war zuletzt am 27. Mai in der Corryhully Bothy in Glenfinnan gesehen worden. Demnach wollte er nach Norden, nach Kinloch Hourn, und dann zu einem Campingplatz in der Gegend von Morvich wandern. Dort kam er aber nie an.

Trottet trägt vermutlich auffällige Jacke

Die Polizei beschreibt Trottet als etwa 1,78 Meter gross und von mittlerer Statur. Er hat ausserdem graues Haar. Vermutlich trägt er eine orangefarbene Arc'teryx-Jacke, eine schwarze Wanderhose und eine grüne Baseballkappe.

Ausserdem trägt er vermutlich einen hellgrauen Rucksack mit Frontbefestigung und nutzt ein hellgraues Zpacks-Zelt.

Trottet ist französischsprachiger Schweizer.

Trottet gilt als erfahrener Wanderer

Gemäss schottischer Polizei werden derzeit umfangreiche Ermittlungen durchgeführt, mitsamt Bergrettung und Luftunterstützung.

«Bernard Trottet ist ein erfahrener Wanderer, aber es ist ungewöhnlich, dass er keinen Kontakt zu seiner Familie hat, und die Sorge um sein Wohlergehen wächst», sagte Sergeant Brian Heriot von der schottischen Polizei.

«Wir bitten Wanderer und andere Personen, die sich in der Gegend aufhalten, sich zu erinnern und sich zu melden, wenn sie sich daran erinnern, jemanden gesehen zu haben, auf den die Beschreibung passt», so Heriot weiter. «Wenn Sie Bernard Trottet gesehen haben oder wissen, wo er sein könnte, melden Sie sich bitte.»

Wer helfen kann, wird gebeten, sich unter der Nummer 101 mit der schottischen Polizei in Verbindung zu setzen und die Referenznummer 2096 anzugeben.