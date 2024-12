Kantonspolizei Bern fasst Täter von Raubüberfall

Die Kantonspolizei Bern hat vier mutmasslich an einem Raub beteiligte Täter gefasst. Diese hatten im vergangenen Herbst die Bewohnenden eines Einfamilienhauses in Schlosswil ausgeraubt, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Nach Tat in Schlosswil BE

Die Kantonspolizei Bern hat vier Männer gefasst, die im September einen Raubüberfall verübten. (Symbolbild) Foto: GIAN EHRENZELLER

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Der Raubüberfall hatte sich im vergangenen September zugetragen. In der Zwischenzeit konnte die Polizei vier am Raub beteiligte Täter identifizieren, wie sie in einer Mitteilung schrieb. Die Männer befinden sich in Untersuchungshaft und werden sich vor der Justiz verantworten müssen.

Die vier Männer hatten am Abend des 23. September bei einem Einfamilienhaus geklingelt. Im Anschluss betraten sie die Liegenschaft und bedrohten die Anwesenden, wie es weiter hiess. Sie forderten die Herausgabe von Bargeld, behändigten eine Halskette und flüchteten im Anschluss. Beim Überfall wurde eine Person verletzt.