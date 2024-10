Der Sommer geht in die Verlängerung. Es ist zwar schon Oktober, aber die Sonne gibt weiter Gas. Am Montag werden sogar spätsommerliche Temperaturen nahe der 20-Grad-Marke erwartet. Der Grund: Afrika-Luft!

Daniel Macher Redaktor News

Schon seit einigen Tagen verwöhnt uns der Oktober mit milden Temperaturen und gelegentlichen Sonnenphasen. Petrus scheint ein schlechtes Gewissen zu haben. Der goldene Herbst, wohl eine Entschädigung für den teilweise sehr nassen Sommer. Und bis Ende des Monats soll sich daran auch nicht gross etwas ändern, wie Roger Perret von Meteo News auf Anfrage von Blick verrät.

Von wegen trübes Herbst-Wetter. Wer kann, sollte den Grill noch nicht verräumen. Der Wetter-Experte zu Blick: «Besonders in den Bergen kann es ab Samstag, spätestens Sonntag viel Sonne geben.»

Morgens liege zwar noch ein dicker Nebelschleier über der Schweiz. Doch der verziehe sich recht schnell und mache Platz für die Sonne. Und so schön das Wochenende wird, so sonnig geht es auch in der nächsten Woche weiter. Es bleibt warm – und wie – bis zu 20 Grad!

Kommt der Saharastaub wieder zu uns?

Vom Bodensee bis zum Genfersee sieht es gut aus für die Herbst-Sonne. Auch das Tessin kann spätestens Freitagnachmittag aufatmen. Noch hat die südliche Region mit Regen zu kämpfen, der am morgigen Freitag noch mal zunehmen und Regenmengen bis zu 80 Millimeter pro Quadratmeter bringen kann. Mit Überschwemmungen ist jedoch nicht zu rechnen.

Als aussergewöhnlich könne der Oktober trotz der milden Temperaturen trotzdem nicht eingestuft werden, erklärt Perret. Aber wieso ist es denn jetzt noch so warm? Grund für den bisher milden Oktober seien warme Winde, die aus Afrika kommen und uns über Gibraltar und das Mittelmeer erreichen. Mit Saharastaub ist jedoch nicht zu rechnen.

So schön der Oktober jetzt noch ist. Der goldene Herbst hält nicht mehr lange an. Ende des Monats ist Schluss mit Sonne satt. Es wird kälter. So richtig kühl, wird es aber auch nicht. Schnee ist noch nicht in Sicht.