In Aarau wurde eine Fussgängerin am Freitag von einem Auto angefahren. Jetzt erlag sie ihren schweren Verletzungen im Spital.

Nach Kollision in Aarau

1/2 Die junge Frau wurde von einem VW Tiguan angefahren. Foto: Kantonspolizei Aargau

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Eine Fussgängerin wurde am Freitag in Aarau von einem Auto angefahren worden. Nun ist sie ihren schweren Verletzungen im Spital erlegen.

Die Frau hatte nach Angaben der Polizei am Freitagnachmittag kurz vor 16 Uhr die Bahnhofstrasse überquert. Dabei wurde sie von einem VW Tiguan erfasst, in dem eine 30-Jährige am Steuer sass. Durch den Aufprall wurde die junge Frau zu Boden geschleudert.

Auf Intensivstation behandelt

Umgehend kümmerten sich Rettungsdienst und Polizei um die Frau. Die verletzte 22-Jährige wurde in kritischem Zustand ins Kantonsspital gebracht und dort auf der Intensivstation betreut. Nun ist sie ihren schweren Verletzungen erlegen.

Wie genau es zum Unfallhergang kommen konnte, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Kantonspolizei Aargau sucht Zeugen.

Die 30-Jährige Autofahrerin kam mit dem Schrecken davon. Am Auto entstand Sachschaden.