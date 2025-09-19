DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Green Circle
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
Datenschutz
DE
FR
Abonnieren
Home
Schweiz
Video zeigt Rega-Einsatz über der Absturzstelle im Zugersee
Nach Kleinflugzeug-Absturz
Video zeigt Rega-Einsatz über der Absturzstelle
Ein Kleinflugzeug ist in den Zugersee gestürzt. Das berichtet die Zuger Zeitung. Rettungskräfte sind mit einem Grossaufgebot vor Ort.
Publiziert: vor 25 Minuten
Teilen
0
Kommentieren
News Schweiz
0:53
Kantonspolizei Thurgau
«Auto prallte frontal in den Lastwagen»
1:04
Mediensprecher der Kapo Zürich
«Der Sachschaden ist hoch»
0:31
Madeye nach Schüssen
«Sie haben auf mich geschossen, weil sie broke sind»
1:08
Frontalcrash in Altenklingen
«Beide Autofahrer nach Kollision eingeklemmt»
0:53
Nach Notlandung am Dienstag
Kleinflugzeug aus Genfersee geborgen
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen