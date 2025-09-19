DE
FR
Abonnieren

Nach Kleinflugzeug-Absturz
Video zeigt Rega-Einsatz über der Absturzstelle

Ein Kleinflugzeug ist in den Zugersee gestürzt. Das berichtet die Zuger Zeitung. Rettungskräfte sind mit einem Grossaufgebot vor Ort.
Publiziert: vor 25 Minuten
Teilen
Kommentieren
News Schweiz
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen