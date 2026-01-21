Crans-Montana verschärft Brandschutz-Kontrollen

Das Unternehmen führe gemeinsam mit den Sicherheitsverantwortlichen der Gemeinde periodische Kontrollen in öffentlichen Betrieben auf dem Gemeindegebiet durch, teilte die Gemeinde Crans-Montana am Mittwoch mit. Diese Zusammenarbeit werde mehrere Monate dauern. Dass sie künftig eine externe Fachgruppe mit Brandschutzkontrollen beauftragen werde, hatte die Gemeinde bereits an der Medienkonferenz vom 6. Januar angekündigt.
Der Dienst Öffentliche Sicherheit müsse neben dem Alltag auch ausserordentliche Situationen bewältigen - insbesondere nach der Tragödie vom 1. Januar. Deshalb sei eine Verstärkung der Teams notwendig, um alle Aufgaben, darunter auch die regelmässigen Kontrollen, zuverlässig erfüllen zu können, wird Gemeindepräsident Nicolas Féraud im Communiqué zitiert.
Ziel der Kontrollen ist es, sämtliche Hotels, Restaurants, Cafés und andere öffentlich zugängliche Orte auf ihre Sicherheit zu überprüfen.
