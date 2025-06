Meteo Schweiz warnt vor starken Gewittern. Foto: Meteo Schweiz

Darum gehts Meteo Schweiz warnt vor heftigen Gewittern im Wallis

Gefahren durch abbrechende Äste und umstürzende Bäume

Valentin Köpfli Redaktor News

Nach dem Hitzehammer am Freitagnachmittag drohen einigen Gebieten im Land heftige Gewitter. Meteo Schweiz hat in weiten Teilen des Kantons Wallis die Gefahrenstufe 4 ausgerufen – und warnt vor abbrechenden Ästen, umstürzenden Bäumen, Blitzeinschlägen und Hagelschäden. Ausserdem kann es in steilen Hängen zu Rutschungen kommen oder Flutwellen in Bächen können ganz plötzlich auftreten.

Meteo Schweiz hat für folgende Gebiete die Gefahrenstufe 4 ausgerufen: Lauterbrunnen, Wilderswil, Sion, Crans-Montana, Conthey, Fully, Bex und Villars.

Auch in den nahegelegenen Ortschaften Val D'Anniviers, St. Stephan, Lenk, Saanen, Gsteig, Aigle und Leysin warnt Meteo Schweiz vor erheblicher Gefahr durch Unwetter. Dort herrscht derzeit die Gefahrenstufe 3.

Hitzewarnung

Fürs Tessin wurde ausserdem eine Hitzewarnung der Stufe 2 ausgerufen. Es droht ein mässiges Risiko für Kreislaufbeschwerden und körperliches Unwohlsein.

