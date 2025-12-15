«Bewaffneter und gefährlicher Mann» festgenommen

Ein nach einem Streit in Tavannes BE gesuchter, als bewaffnet und gefährlich eingestufter Mann, ist in der Nacht auf Montag festgenommen worden.

Die Polizei hat einen Mann nach einer Grossfahndung im Berner Jura festgenommen. Das teilte die Berner Kantonspolizei am Montag auf X mit. Er galt als «bewaffnet und gefährlich».

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Der Mann befand sich gemäss einer Mitteilung der Polizei im Haus eines Bekannten in Tavennes und leistete bei seiner Festnahme keinen Widerstand. Die Festnahme erfolgte demnach in der Nacht auf Montag um 1.15 Uhr. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Schusswaffe sichergestellt

Auslöser der Fahndung war ein Streit in einem Wohnhaus in Tavannes am Sonntagmorgen. Zeugen sagten aus, ein 30- bis 40-jähriger Mann habe mehrere ihm bekannte Personen bedroht. In der Tür einer Wohnung stellte die Polizei Einschusslöcher fest. Am Tatort wurde gemäss Polizei eine Schusswaffe gefunden und sichergestellt.

In der Folge wurde mit Spezialeinheiten, Drohnen und Spürhunden im Gebiet zwischen Tavannes und Reconvilier BE nach dem Mann gesucht. Die Bevölkerung wurde zeitweise aufgefordert, zu Hause zu bleiben. Die Hauptstrasse zwischen Reconvilier und Tavannes wurde zeitweise gesperrt.