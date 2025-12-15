«Bewaffneter und gefährlicher Mann» festgenommen

Die Polizei hat einen Mann nach einer Grossfahndung im Berner Jura festgenommen. Das teilte die Berner Kantonspolizei am Montag auf X mit. Er galt als «bewaffnet und gefährlich».
Der Mann befand sich gemäss einer Mitteilung der Polizei im Haus eines Bekannten in Tavennes und leistete bei seiner Festnahme keinen Widerstand. Die Festnahme erfolgte demnach in der Nacht auf Montag um 1.15 Uhr. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.
Schusswaffe sichergestellt
Auslöser der Fahndung war ein Streit in einem Wohnhaus in Tavannes am Sonntagmorgen. Zeugen sagten aus, ein 30- bis 40-jähriger Mann habe mehrere ihm bekannte Personen bedroht. In der Tür einer Wohnung stellte die Polizei Einschusslöcher fest. Am Tatort wurde gemäss Polizei eine Schusswaffe gefunden und sichergestellt.
In der Folge wurde mit Spezialeinheiten, Drohnen und Spürhunden im Gebiet zwischen Tavannes und Reconvilier BE nach dem Mann gesucht. Die Bevölkerung wurde zeitweise aufgefordert, zu Hause zu bleiben. Die Hauptstrasse zwischen Reconvilier und Tavannes wurde zeitweise gesperrt.