Eine 800 Kilogramm schwere, mit Gin befüllte Kugel wurde im Sommer 2022 im Bodensee versenkt. Ein paar Monate später war sie weg und konnte nicht wiedergefunden werden – bis jetzt.

Darum gehts Vermisste Gin-Kugel im Bodensee nach drei Jahren wiedergefunden

Schiffbergeverein lokalisierte Objekt mit Sonar und Tauchroboter

800 Kilogramm schwere Kugel enthielt 230 Liter Gin

Angela Rosser Journalistin News

Wie klaut man eine 800 Kilogramm schwere Kugel vom Grund eines Sees? Das fragte sich vor drei Jahren nicht nur Cello Fisch, Geschäftsführer von Genial Delikat, die seit Jahren den Bodensee-Gin herstellen, sondern auch der ganze Rest der Schweiz.

Das Besondere an dem Wachholder-Spiritus ist, dass der Gin für 100 Tage auf dem Grund des Bodensees liegt. So erhalte er ein ganz spezielles Aroma, heisst es. Als sie am 7. Dezember 2022 die mit 230 Litern Gin gefüllte Kugel wieder bergen wollten, war aber plötzlich keine Kugel mehr da.

Auch Profitaucher bleibt erfolglos

Die Koordinaten waren richtig. Das Equipment stimmte. Trotzdem blieben alle Tauchgänge ohne Ergebnis. Am nächsten Tag setzten sie die Suche fort. Diesmal mit zwei Tauchern. Wieder fanden sie nichts.

Auch Berufstaucher Roger Eichenberger sprang für die Gin-Hersteller ins kalte Wasser. «Er fand unter anderem das Armeeflugzeug K+W C-35, das 1941 in den Vierwaldstättersee gestürzt ist. Doch auch er entdeckte nur die Abdrücke des eigentlichen Standorts der Kugel», sagte Cello damals zu Blick.

Kugel taucht wieder auf – bildlich gesprochen

Irgendwann mussten sich die Gin-Produzenten damit abfinden, dass die Kugel weg ist. Man ging davon aus, dass sie irgendwie geklaut worden war. Nun, etwas mehr als drei Jahre später, gibt es Neuigkeiten um das mysteriöse Verschwinden der 800-Kilo-Kugel. Sie ist wieder aufgetaucht!

Das Rätsel um die verschollene Kugel liess auch Silvan Paganini, Präsident des Schiffbergevereins, keine Ruhe. Die Suche wurde also noch mal neu aufgerollt. In einer Medienmitteilung schreibt Paganini gleich selber: «Die Suche begann vom Schiff aus mit Sidescan-Sonar. Nach der Eingrenzung des Suchfeldes wurden mehrere Objekte lokalisiert und anschliessend mithilfe eines ferngesteuerten Tauchroboters visuell überprüft.»

Mehrere Objekte am Seegrund entdeckt

Bei diesen Objekten handelte es nicht um die Kugel. «Kurz vor Ende des Einsatzes wurden vier weitere Zielobjekte identifiziert. Eines davon entpuppte sich als vollständig mit Quaggamuscheln bedecktes Objekt am Seegrund», schreibt Paganini.

Da die Kugel kurz vor dem Versenken mit einer schwarzen Plane verpackt und mit Traggurten gesichert worden war, sei sie zunächst gar nicht als Kugel erkennbar gewesen.

Kugel am Freitagmorgen geborgen

«Nach dem Entfernen der Muscheln bestätigte sich eindeutig: Es handelt sich um die vermisste Gin-Kugel.» Die umgehend informierte Seepolizei entschied, die Gin-Kugel am Freitagmorgen zu sichern, Spuren zu dokumentieren und sie anschliessend zu bergen. Durch die Hartnäckigkeit konnte nun endlich eines der bekanntesten Mysterien am Bodensee gelöst werden. Nach über drei Jahren.

Im Gespräch mit Blick sagt Jenny Fisch von Ginial, dass es schon ein kleiner Schock war, als die Benachrichtigung kam. «Wir haben irgendwie schon damit gerechnet und die Hoffnung auch nie aufgegeben, dass die Kugel wieder auftaucht», sagt Fisch. Das ganze mache sie aber jetzt doch etwas sprachlos. Dass der Gin auch noch kurz vor den Festtagen aufgetaucht ist, sei ein lustiger Zufall, so Fisch. Nur Zufall? Oder vielleicht doch ein Weihnachtswunder?