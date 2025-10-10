Rettungsdienst und Polizei fanden in der Nacht in Gebenstorf AG einen jungen Mann, der erheblich verletzt war. Weil die Umstände unklar sind, sucht die Kantonspolizei Augenzeugen.

Bekleidet mit einer grauen Trainingshose und einem schwarzen Kapuzenpullover lag ein junger Mann in der Nacht auf Freitag bei der Bushaltestelle auf Höhe des Gemeindehauses Gebenstorf auf dem Asphalt. Ein Augenzeuge sah ihn und wählte kurz nach vier Uhr den Notruf. Rettungsdienst und Polizei fanden den 22-Jährigen ansprechbar und nüchtern, jedoch verletzt vor. Er gab an, sich nicht erinnern zu können, wie er in diese Lage geraten war.

Eine Ambulanz brachte den in der Umgebung wohnhaften Mann ins Spital. Nach ersten Angaben weist er verschiedene erhebliche Verletzungen auf, darunter einen mehrfachen Beckenbruch.

Polizei sucht Zeugen

Trotz sofort eingeleiteter Ermittlungen der Kantonspolizei und des Einsatzes eines Personensuchhundes bleiben die Umstände unklar. Nach ersten Erkenntnissen steht ein Gewaltverbrechen nicht im Vordergrund. Um mögliche Ursache der Verletzungen zu klären, ordnete die Staatsanwaltschaft Baden beim Betroffenen eine rechtsmedizinische Untersuchung an.

Die Mobile Polizei in Schafisheim sucht Augenzeugen.