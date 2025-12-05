Ein schwerer Unfall ereignete sich am Freitagmittag zwischen Schüpfen BE und Bundkofen BE. Das berichtet eine Leserreporterin. Das Gebiet wurde abgesperrt und ein Sichtschutz ist aufgestellt.

Zug und Auto involviert, Gebiet weiträumig abgesperrt

Unfall am Freitagmittag, genaue Details noch unbekannt

Eine Blick-Leserin meldet am Freitagmittag einen schweren Unfall zwischen Schüpfen BE und Bundkofen BE. Betroffen sei ein Zug und auch ein Auto.

«Es muss etwas Gröberes sein», schildert die Frau. Das Gebiet sei weiträumig abgesperrt und ein Sichtschutz wurde aufgestellt. «Das Auto wurde total demoliert.» Sie habe gehört, wie der Zug wohl noch versucht habe zu bremsen. Den Unfall selber habe sie aber nicht gesehen. «Es ist aber ein Riesenaufgebot an Feuerwehr und Sanität vor Ort. Es ist heftig», sagt sie.

Die Kantonspolizei Bern bestätigt auf Anfrage einen Einsatz. Weitere Informationen zum Unfall sowie allfälligen Verletzten sind noch nicht verfügbar.

