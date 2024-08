Musikfestival Bern 2024 widmet sich Thema «Kompass»

Am diesjährigen Musikfestival Bern stehen mehr als dreissig Konzerte, Performances und Installationen auf dem Programm. Das Festival dauert vom 4. bis zum 8. September.

Der US-amerikanische Musiker George E. Lewis ist als Composer in Residence zu Gast am Musikfestival Bern 2024.

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Die Ausgabe 2024 widmet sich dem Thema «Kompass», wie die Verantwortlichen in einer Mitteilung schreiben. «Die Nadel zeigt nach Norden und im Osten geht die Sonne auf: Ein Kompass hilft, die gewünschte Richtung einzuschlagen - aber reicht dies heute noch aus? In der Gesellschaft und in der Musik sind neue Orientierungsansätze gefragt.»

Als «Composer in Residence» ist heuer der US-amerikanische Musiker George E. Lewis in Bern zu Gast. In seiner Musik verbinde er Komposition, Improvisation und Computermusik und stelle zugleich tiefgreifende Fragen zu den Bedingungen heutigen musikalischen Schaffens, hiess es weiter.

Weitere Gäste sind unter anderem die Berliner Opernkompagnie Novoflot, das in Galiläa gegründete Ensemble Profeti della Quinta mit frühbarocker Musik, der aus dem Iran stammende Komponist Ali Latif-Shushtari mit einem Musiktheater zu Robert Walser und der Schwyzerörgelivirtuose Joseph «Counousse» Mülhauser mit seiner Gruppe Jenisch Bluet.

www.musikfestivalbern.ch