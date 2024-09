19'000 Besucherinnen und Besucher am Seaside Festival in Spiez

Die siebte Ausgabe des Seaside Festivals in Spiez hat am Freitag und Samstag 19'000 Besucherinnen und Besucher angelockt. Das waren leicht weniger als im Vorjahr. Die Organisatoren zogen eine positive Bilanz.

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Gäste und Veranstalter waren im Wetterglück. Das Openair sei ohne nennenswerte Zwischenfälle verlaufen, hiess es in einer Mitteilung vom Sonntag. Die Schattenplätze in der Bucht seien bei dem heissen Wetter rege genutzt worden. Etliche Besuchende hätten eine Abkühlung im Thunersee genossen.

Auf der Hauptbühne traten internationale Künstler wie die deutsche Gruppe Tokio Hotel, der britische Singer-Songwriter James Blunt und die britische Indie-Pop-Band The Kooks auf. Zu hören waren aber auch Schweizer Interpreten wie Baschi, 77 Bombay Street und Plüsch.

Das nächste Seaside in der Spiezer Bucht findet am 29. und 30. August 2025 statt. Headliner sein werden der deutsche Rapper Sido und Patent Ochsner. Das Gesamtprogramm wird am 4. November veröffentlicht.