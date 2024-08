50'000 Franken Belohnung Armasuisse sucht Ideen für Munition in Seen

Das Bundesamt für Rüstung sucht Ideen zur umweltfreundlichen und sicheren Bergung von Munition aus den Schweizer Seen. Die drei besten Ideen will es mit 50'000 Franken prämieren. Die Ideen fliessen nicht unmittelbar in die Bergung ein, dienen aber als Ansätze.