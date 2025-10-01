DE
FR
Abonnieren
«Velofahrerin ist noch am Ort verstorben»
1:01
Unfall in Münchwilen TG:«Velofahrerin ist noch am Ort verstorben»

Münchwilen TG
Velofahrerin (†42) nach Unfall mit Lastwagen verstorben

Bei einem Unfall mit einem LKW ist am Dienstagabend eine 42-jährige Frau ums Leben gekommen. Sie war mit dem Velo unterwegs.
Publiziert: 10:41 Uhr
|
Aktualisiert: vor 55 Minuten
Teilen
Anhören
1/5
In Münchwilen im Kanton Thurgau ereignete sich am Dienstagabend ein tödlicher Unfall.
Foto: Kantonspolizei Thurgau
Angela_Rosser_Journalistin NewsDesk_Ringier AG_2-Bearbeitet.jpg
Angela RosserJournalistin News

Die Kantonspolizei Thurgau informiert am Mittwoch über einen tragischen Unfall am Dienstagabend. Wie die Polizei schreibt, fuhr ein Lastwagenfahrer gegen 17.30 Uhr auf der Frauenfeldstrasse Richtung Frauenfeld und hielt beim Rotlicht auf der Höhe der Murgtalstrasse an 

Aus noch ungeklärten Gründen kam es, als er nach rechts in die Murgtalstrasse einbog, zum Zusammenstoss mit einer Velofahrerin. Die 42-Jährige wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass sie noch auf der Unfallstelle verstarb, schreibt die Polizei. Der 35-jährige Lenker des LKWs blieb derweil unverletzt.

Personen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich beim Polizeiposten Münchwilen unter 058 345 28 30 zu melden.

Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen