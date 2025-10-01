Bei einem Unfall mit einem LKW ist am Dienstagabend eine 42-jährige Frau ums Leben gekommen. Sie war mit dem Velo unterwegs.

Die Kantonspolizei Thurgau informiert am Mittwoch über einen tragischen Unfall am Dienstagabend. Wie die Polizei schreibt, fuhr ein Lastwagenfahrer gegen 17.30 Uhr auf der Frauenfeldstrasse Richtung Frauenfeld und hielt beim Rotlicht auf der Höhe der Murgtalstrasse an

Aus noch ungeklärten Gründen kam es, als er nach rechts in die Murgtalstrasse einbog, zum Zusammenstoss mit einer Velofahrerin. Die 42-Jährige wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass sie noch auf der Unfallstelle verstarb, schreibt die Polizei. Der 35-jährige Lenker des LKWs blieb derweil unverletzt.

Personen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich beim Polizeiposten Münchwilen unter 058 345 28 30 zu melden.