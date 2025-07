Mord in Auftrag gegeben In der Schweiz gesuchte Frau (49) in Frankfurt verhaftet

Im Jahr 2018 soll die 49-jährige Kanadierin in der Schweiz einen Mord in Auftrag gegeben haben. Nun wurde die Gesuchte am Frankfurter Flughafen festgenommen.

Publiziert: 15:23 Uhr | Aktualisiert: 15:27 Uhr