DE
FR
Abonnieren

Mobiler Katzenfriseursalon
Hier wird Katzendame Ginny gewaschen

In Aargau ist ein mobiler Katzenfriseursalon unterwegs. Der Salon auf Rädern ist beliebt und ständig ausgebucht.
Publiziert: vor 14 Minuten
|
Aktualisiert: vor 6 Minuten
Teilen
Kommentieren
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen