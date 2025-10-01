DE
So funktioniert der mobile Katzenfriseursalon «Catmosphere»
Mobiler Katzenfriseursalon
Hier wird Katzendame Ginny gewaschen
In Aargau ist ein mobiler Katzenfriseursalon unterwegs. Der Salon auf Rädern ist beliebt und ständig ausgebucht.
Publiziert: vor 14 Minuten
|
Aktualisiert: vor 6 Minuten
