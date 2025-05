Versuchte Tötung, sexuelle Handlungen – heftige Vorwürfe gegen Aargauer Eltern Ihr Kleinkind ist schwerstbehindert – wegen Misshandlung?

Schwere Vorwürfe gegen ein Elternpaar im Aargau: Neben versuchter Tötung und Körperverletzung an einem Kleinkind werden ihnen auch sexuelle Übergriffe bei ihrem älteren Kind vorgeworfen. Der dreitägige Prozess beginnt am Montag in Brugg.