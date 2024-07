Alfons Zumsteg (57) wird seit Freitag vermisst

Wer hat Alfons Zumsteg gesehen? Der 57-Jährige wird seit vergangener Woche vermisst. Zuletzt wurde er am Freitag in Lostorf SO gesehen.

Von Alfons Zumsteg fehlt jede Spur. Zuletzt wurde er am Freitag, dem 28. Juni, in Lostorf SO gesehen. Am 30. Juni meldeten Angehörige den 57-Jährigen schliesslich als vermisst.

Die bisherige Suche ergab bislang keine Anhaltspunkte über seinen Verbleib. Am heutigen Mittwoch verpasste der Vermisste zudem einen Termin. Deshalb bittet die Kantonspolizei Solothurn nun um die Mithilfe der Bevölkerung.

Personen, die Angaben über Zumstegs Aufenthalt machen können, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Solothurn per 032 627 81 17 in Verbindung zu setzen. Der 57-Jährige ist rund 180 cm gross, schlank und hat einen gebückten Gang. Zudem hat er grauweisse glatte Haare, trägt einen Schnurbart und eine Brille. Bekleidet sein dürfte er mit einer dunklen Hose, einem orangen T-Shirt und hellen Turnschuhen.