Die Staatsanwaltschaft Solothurn ermittelt gegen mehrere Personen, darunter ein SVP-Kantonsrat.

Nicht nur gegen den Politiker wird ermittelt, sondern auch noch gegen weitere Personen. (Symbolbild) Foto: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER

Darum gehts Ermittlungen gegen SVP-Politiker im Solothurner Kantonsparlament, Untersuchungshaft angeordnet

SVP-Fraktionspräsident hat keine Kenntnisse zum Fall, Rücktrittsaufforderung bei Verurteilung

25-köpfige SVP-Fraktion im Solothurner Kantonsparlament betroffen

Ein SVP-Kantonsrat aus dem Kanton Solothurn hat offenbar mächtig Ärger. Die Staatsanwaltschaft hat Untersuchungshaft beantragt. Es geht um Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz, wie SRF berichtet. Gegenüber SRF bestätigt die Staatsanwaltschaft einen Polizeieinsatz, der vergangenen Donnerstag stattfand.

Nicht nur der Politiker ist im Visier der Ermittler, sondern auch noch weitere Personen. Weitere Angaben dazu gibt es nicht.

Beat Künzli, SVP-Fraktionspräsident, weiss nichts von der Untersuchungshaft in den eigenen Reihen. Sollte es aber so sein, würde er das bedauern, teilt er gegenüber SRF mit. Und im Falle einer Verurteilung würde der den Politiker zu einem Rücktritt auffordern.