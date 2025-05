Heftige Hagelschauer und Starkregen trafen am Mittwochnachmittag Olten. Ein Augenzeuge berichtet von dicken Hagelkörnern, riesigen Wassermengen und orkanartigen Winden am Bahnhof. Das Unwetter folgte auf heftige Regenschauer in der Zentralschweiz am Vortag.

1/4 Heftige Hagelschauer und Starkregen trafen am Mittwochnachmittag Olten. Foto: Lesereporter

Darum gehts Heftige Hagelschauer und Unwetter in Olten am Mittwochnachmittag

Augenzeuge berichtet von lauten Geräuschen und orkanartigen Winden

Dicke Hagelkörner und riesige Wassermengen stürzten von Bahnhofsdächern Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Daniel Macher Redaktor News

Nach den unwetterartigen Regenschauern in Teilen der Zentralschweiz gestern, kam es am Mittwochnachmittag in Olten zu heftigen Hagelschauern. Basil Herzig, der sich zu diesem Zeitpunkt gerade am Bahnhof Olten aufhielt, berichtet gegenüber Blick: «Konnte kaum glauben, was ich sah.»

In einem Video, das uns der Leser zugeschickt hat, sind dicke Hagelkörner zu sehen. Gleichzeitig sind riesige Wassermengen zu sehen, die von den Dächern am Bahnsteig stürzen. «Es war unglaublich laut», beschreibt Herzig die Situation weiter. Hinzu sollen orkanartige Winde gekommen sein.

Nach circa 10 Minuten war der Spuk wieder vorbei, wie der Leser berichtet. Zurück blieben grosse Haufen von Hagelkörnern im Gleisbett. «Es war unfassbar», so Herzig.