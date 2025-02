In Derendingen SO verhaftete die Polizei am Mittwoch einen Mann, der durch aggressives Verhalten aufgefallen war. Zwar leistete er zunächst noch Widerstand, konnte von der Polizeipatrouille aber schliesslich überwältigt werden.

Einsatz in Derendingen SO

Ein aggressiver Mann wurde in Derendingen SO von der Polizei verhaftet. Foto: Lesereporter

Valentin Köpfli Redaktor News

Unsanfte Verhaftung auf einem Coop-Parkplatz: Ein Leserreporter hielt sich am Mittwoch kurz nach 12.30 Uhr an der Steinmattstrasse in Derendingen SO auf, als ein Mann durch aggressives Verhalten und Belästigungen auffiel. Nach dem Eintreffen der Polizei verhielt er sich weiterhin aggressiv, aufbrausend und unkooperativ.

Als die Patrouille versuchte, den Mann zu verhaften, setzte er sich renitent zur Wehr. Doch der Plan schlug fehl. Die Polizei führte ihn zu Boden und nahm ihn anschliessend für weitere Ermittlungen fest, wie die Kantonspolizei Solothurn auf Anfrage mitteilt.