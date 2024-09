Marian Nadler Redaktor News

Am Donnerstagabend warnt die Alertswiss-App die Einwohner von Gempen SO. Auf dem Gemeindegebiet ist das Trinkwasser verunreinigt. Die Gempenerinnen und Gempener müssen das Wasser nun vorerst abkochen, bevor sie es trinken oder in der Küche verwenden. Wie es zu der Verunreinigung kam, ist noch unklar. In Gempen leben etwas mehr als 750 Menschen.