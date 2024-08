Verkehrsunfall Vier Verletzte nach Auffahrkollisionen auf A1 bei Oberbuchsiten SO

Bei zwei Auffahrkollisionen sind am Donnerstagmorgen auf der Autobahn A1 bei Oberbuchsiten SO vier Personen verletzt und fünf Autos beschädigt worden. Die Unfälle ereigneten sich in kurzem Abstand in beiden Fahrtrichtungen, wie die Kantonspolizei Solothurn mitteilte.