Verkehrsunfall Junge Frau in Wangen bei Olten von Linienbus erfasst und verletzt

Eine Fussgängerin ist am Mittwochmorgen in Wangen bei Olten SO von einem Linienbus erfasst und erheblich verletzt worden. Der Rettungsdienst brachte die 17-Jährige nach der Erstbetreuung vor Ort in ein Spital.