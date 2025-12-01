Verkehrsunfall
Autolenkerin verletzt Schülerin in Fulenbach SO
Eine Autolenkerin hat in Fulenbach SO am Montagmorgen eine Primarschülerin beim Überqueren der Strasse angefahren und mittelschwer verletzt. Das Mädchen wurden von den Rettungsdiensten in ein Spital gebracht.
Der Unfall ereignete sich um 07.30 Uhr auf der Dorfstrasse, wie die Kantonspolizei Solothurn mitteilte. Das Mädchen habe die Strasse auf dem Fussgängerstreifen überqueren wollen. Die Polizei ermittelt den Unfallhergang.