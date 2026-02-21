Autofahrer kollidiert in Aeschi SO mit Zaun und Baustellensignal

44-jähriger Autofahrer hat am Freitag in Aeschi SO in mutmasslich fahrunfähigem Zustand und ohne gültigen Fahrausweis einen Selbstunfall verursacht. Verletzt wurde niemand.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Der Automobilist war von Winistorf herkommend auf der Gallishofstrasse in Aeschi in Richtung Dorf unterwegs. Aus noch zu klärenden Gründen habe er die Kontrolle über das Auto verloren und sei mit einem Gartenzaun kollidiert, teilte die Solothurner Kantonspolizei am Samstag mit.

Zuvor sei der gleiche Automobilist mit seinem Fahrzeug bereits an der Aeschistrasse mit einer Baustellensignalisation kollidiert. Durch die Weiterfahrt mit dem beschädigten Auto habe der Fahrzeuglenker auf der Gallishofstrasse eine über zwei Kilometer lange Ölspur verursacht.

Das Unfallauto erlitt einen Totalschaden. Ein Drogenschnelltest zeigte ein positives Resultat.