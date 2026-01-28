Darum gehts
- Autolenker (71) fuhr um 07.15 Uhr auf Dorfstrasse Richtung Niederbuchsiten
- Frau wollte Fussgängerstreifen Richtung Werdstrasse überqueren und wurde erfasst
- Polizei ermittelt Unfallhergang, keine weiteren Informationen veröffentlicht
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur
Der Autolenker, ein 71-jähriger Mann, war kurz vor 07.15 Uhr auf der Dorfstrasse in Richtung Niederbuchsiten SO unterwegs gewesen, wie die Kantonspolizei Solothurn mitteilte. Die Frau habe den Fussgängerstreifen in Richtung Werdstrasse überqueren wollen. Die Polizei leitete Ermittlungen zum genauen Unfallhergang ein.